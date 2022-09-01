Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

В окупований Енергодар, на Запорізьку атомну електростанцію прибула місія МАГАТЕ.

Цю інформацію підтвердив український «Енергоатом».

Російські пропагандисти з видання РИА опублікували відео прибуття місії на ЗАЕС.

За кілька годин до приїзду місії росіяни влаштували чергову провокацію — вони обстрілювали місто Енергодар і територію Запорізької атомної електростанції. Перед цим росіяни повідомляли про «український десант», який намагався «захопити ЗАЕС», і про «диверсантів».