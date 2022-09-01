Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

В окупований Енергодар, на Запорізьку атомну електростанцію прибула місія МАГАТЕ.
Цю інформацію підтвердив український «Енергоатом».
Російські пропагандисти з видання РИА опублікували відео прибуття місії на ЗАЕС.
За кілька годин до приїзду місії росіяни влаштували чергову провокацію — вони обстрілювали місто Енергодар і територію Запорізької атомної електростанції. Перед цим росіяни повідомляли про «український десант», який намагався «захопити ЗАЕС», і про «диверсантів».
- 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила зі столиці до ЗАЕС. Окупанти заявили, що місія працюватиме на станції один день, хоча в МАГАТЕ розраховують на більший термін. Делегація планує детально оцінити фізичний захист станції, ядерну безпеку та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.
- Україна очікує, що за результатами візиту місії територія Запорізької АЕС і Енергодару буде демілітаризована, а російські війська та техніка покинуть станцію, так само як і працівники «Росатому».