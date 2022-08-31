Війська росії обстріляли Енергодар. Сьогодні через місто на Запорізьку АЕС їде місія МАГАТЕ

Російські війська обстріляли Енергодар.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що це провокація і росіяни хочуть створити картинку для комісії МАГАТЕ, яка сьогодні їде через місто на Запорізьку атомну електростанцію.

«Мета цього дійства — створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища. Распятого мальчика в трусіках памʼятаєте? Те саме, тільки тепер «трусіки» намагаються одягти на мешканців Енергодару», — написав він у Telegram.

Міський голова Енергодару опублікував фото обстріляної будівлі мерії.

Тим часом премʼєр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що за результатами візиту місії МАГАТЕ на чолі з її генеральним директором Рафаелем Ґроссі територія Запорізької АЕС і Енергодару буде демілітаризована, а російські війська та техніка покинуть станцію, так само як і працівники «Росатому».

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що висновки та рекомендації місії будуть імплементовані при поверненні станції під контроль України. Він також наголосив на необхідності створити навколо станції безпекову зону.