Війська росії обстріляли Енергодар. Сьогодні через місто на Запорізьку АЕС їде місія МАГАТЕ

Російські війська обстріляли Енергодар.
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що це провокація і росіяни хочуть створити картинку для комісії МАГАТЕ, яка сьогодні їде через місто на Запорізьку атомну електростанцію.
«Мета цього дійства — створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища. Распятого мальчика в трусіках памʼятаєте? Те саме, тільки тепер «трусіки» намагаються одягти на мешканців Енергодару», — написав він у Telegram.
Міський голова Енергодару опублікував фото обстріляної будівлі мерії.
Тим часом премʼєр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що за результатами візиту місії МАГАТЕ на чолі з її генеральним директором Рафаелем Ґроссі територія Запорізької АЕС і Енергодару буде демілітаризована, а російські війська та техніка покинуть станцію, так само як і працівники «Росатому».
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що висновки та рекомендації місії будуть імплементовані при поверненні станції під контроль України. Він також наголосив на необхідності створити навколо станції безпекову зону.
- 29 серпня в МЗС України повідомляли, що 14 фахівців місії МАГАТЕ сфокусуються на трьох задачах на ЗАСЕ — фізичному захисті станції, ядерній безпеці та гарантіях нерозповсюдження ядерних матеріалів.
- Того ж дня російські окупанти заявили про обстріл даху спецкорпусу Запорізької АЕС, опублікувавши фото з дірками в даху. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки АЕС, на яких теж видно пошкодження даху. Пошкоджена будівля розташована поряд з ядерним реактором. Поблизу АЕС горять ліси.
- 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила зі столиці до ЗАЕС. Окупанти заявили, що місія працюватиме на станції один день.