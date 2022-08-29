Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: 14 фахівців сфокусуються на трьох завданнях

Міністерство закордонних справ України повідомило деталі місії Агентства ООН з питань атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію.

Речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що до складу місії увійшли 14 міжнародних експертів, яких очолює гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі. Делегація вже вирушила із Відня і сьогодні, 29 серпня, має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС у найближчі кілька днів.

Місія сфокусується на трьох основних завданнях — фізичному захисті станції, ядерній безпеці та гарантіях нерозповсюдження ядерних матеріалів.

«Як підкреслив [міністр закордонних справ] Дмитро Кулеба, росія має негайно демілітаризувати об’єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників «росатому» і повернути контроль над ЗАЕС уряду України. Розраховуємо, що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети», — заявив Ніколенко.