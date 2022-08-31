Окупанти блокують місію МАГАТЕ. Вони відмовилися давати спецперепустки

Окупанти блокують місію Міжнародного агентства з атомної енергії, яка вирушила з Києва до Запорізької АЕС на інспекцію.
Про це повідомляє російська служба ВВС.
Окупаційна адміністрація Запоріжжя відмовилася надати спецперепустки делегації. Їй доведеться стояти в черзі на російському КПП, щоб потрапити на окуповані території.
Відповідна інформація надійшла від так званого члена «головної ради» Запорізької області, колаборанта володимира рогова. За його словами, представники нібито могли «швидко і без перепон» дістатися АЕС з росії.
Кремлівське агентство ТАСС пише, що окупаційна влада очікує прибуття місії на ЗАЕС вранці 1 вересня.
- 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила зі столиці до ЗАЕС. Окупанти заявили, що місія працюватиме на станції один день, хоча в МАГАТЕ розраховують на більший термін. Делегація планує детально оцінити фізичний захист станції, ядерну безпеку та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.
- Україна очікує, що за результатами візиту місії територія Запорізької АЕС і Енергодару буде демілітаризована, а російські війська та техніка покинуть станцію, так само як і працівники «Росатому».