Мінʼюст США звинуватив Дональда Трампа у спробах приховати таємні документи, знайдені у нього в резиденції

У Департаменті юстиції США звинуватили колишнього президента Дональда Трампа у спробах приховати секретні документи, які знайшли в його резиденції «Мар-а-Лаго» під час обшуків.

Про це пише CNN.

Наразі це найсерйозніше звинувачення на адресу Трампа в цій справі. У заяві Мінʼюсту вказано, що секретні документи намагалися винести з кімнати, у якій вони зберігалися, щоб ускладнити розслідування ФБР.

Імовірно, деякі документи винесли з кімнати до того, як її оглянули юристи Трампа в рамках виконання розпорядження передати всі документи. Це може свідчити про правопорушення, оскільки юристи Трампа пізніше сказали слідчим, що оглянули місце зберігання та передали всі документи.

Загалом у Трампа знайшли 320 документів з обмеженим доступом.

9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».

Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав.

23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції.

26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Сам колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».