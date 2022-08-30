Ілон Маск запросив свідчення ексголови служби безпеки Twitter проти компанії. Той заявляв про приховування ботів

Американський бізнесмен Ілон Маск викликав до суду колишнього голову служби безпеки Twitter Пейтера Затко, щоб той дав свідчення проти компанії. Затко, якого звільнили на початку 2022 року, раніше звинуватив компанію у приховуванні даних про ботів і бездіяльності в питанні безпеки.
Про це пише Reuters.
Затко має дати свідчення у суді США 9 вересня. Маск просить, щоб той поділився матеріалами про спам-акаунти і спроби Twitter приховати недоліки безпеки, що може свідчити про незаконну діяльність компанії.
Затко ще не відповів виклик до суду, проте якщо він дасть свідчення, у Маска буде багато підстав для подальших позовів.
- Через ненадання інформації про кількість ботів на платформі у Маска виникли проблеми з покупкою Twitter. За його словами, Twitter не стала відповідати на запити щодо фейкових акаунтів у соцмережі. Після цього компанія подала позов із вимогою завершити угоду, а Маск направив зустрічний позов. Розгляд розпочнеться 17 жовтня 2022 року у прискореному режимі — пʼять днів.
- 23 серпня колишній голова служби безпеки Twitter Пейтер Затко, якого звільнили на початку 2022 року, звинуватив компанію у тому, що вона приховує правду про кількість спаму та ботів у соцмережі. Також він повідомив про проблеми з безпекою і чвари в колективі.
- Затко був відомим хакером, якого найняв колишній генеральний директор Джек Дорсі наприкінці 2020 року — після великого зламу систем Twitter.
- Його звільнив головний виконавчий директор Twitter Параг Агравал, з яким у Затко були напружені стосунки. Агравал назвав заяви колишнього керівника служби безпеки «брехнєю».
- На тлі судової тяганини і заяв Затко Twitter почав втрачати співробітників.