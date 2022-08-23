Колишній голова служби безпеки Twitter звинуватив компанію у приховуванні ботів і проблемах із захистом

Колишній голова служби безпеки Twitter Пейтер Затко, якого звільнили на початку 2022 року, звинуватив компанію у приховуванні даних про ботів і бездіяльності в питанні безпеки.
Про це йдеться у спільному матеріалі CNN і The Washington Post.
Затко подав скарги на соцмережу до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) та Федеральної торгової комісії (FTC), вказавши в них, що компанією керує недолуге керівництво, а в робочій атмосфері панують чвари та хаос.
Затко стверджує, що Twitter має значні проблеми із захистом, про що він неодноразово повідомляв керівництву і колегам. Понад половину серверів компанії, за його словами, працюють під управлінням застарілого та небезпечного програмного забезпечення, що не дозволяє забезпечити достатній захист від спаму і хакерів.
Також Затко каже, що компанії немає ресурсів для визначення точної кількості ботів і щоTwitter приділяє більше уваги приросту аудиторії, а не боротьбі зі спамом.
Затко акцентує увагу й на тому, що приріст аудиторії впливає на бонуси топменеджерів, які можуть сягати $10 мільйонів.
У скарзі стверджується, що головний виконавчий директор Twitter Параг Агравал «збрехав», коли написав у травні, що компанія «сильно зацікавлена у виявленні та видаленні якомога більшої кількості спаму».
Затко каже, що його скарги — це продовження його роботи над проблемами з ПЗ у Twitter.
Затко звільнили з Twitter у січні 2022 року. У компанії пояснили, що причиною стали «неефективне керівництво та низька продуктивність». На роботу Затко прийняв колишній генеральний директор Джек Дорсі наприкінці 2020 року — після великого зламу систем Twitter. У січні цього року Агравал звільнив Затко.
Аграв назвав скарги «брехнєю».
Видання вважають, що звинувачення, ймовірно, повʼязані з напруженими відносинами між колишнім головою безпеки й Агравалом. Останній нібито тиснув на Затко, щоб той надавав раді директорів неповні звіти про проблеми з безпекою.
- Через ненадання інформації про кількість ботів на платформі виникли проблеми з покупкою Twitter Іланом Маском. За його словами, Twitter не стала відповідати на запити щодо фейкових акаунтів у соцмережі. Після цього компанія подала позов із вимогою завершити угоду, а Маск направив зустрічний позов. Розгляд розпочнеться 17 жовтня 2022 року у прискореному режимі — п’ять днів.