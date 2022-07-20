Суд за позовом Twitter призначив прискорений процес розгляду справи проти Ілона Маска

Канцелярський суд штату Делавер (США) ухвалив рішення на користь компанії Twitter Inc. і погодив прискорений судовий розгляд справи про покупку компанії Ілоном Маском, пише CNBC.
Судовий процес призначили на жовтень, він триватиме пʼять днів.
На суді адвокат компанії Білл Савітт стверджував, що швидкий розгляд є обовʼязковим — мовляв, тільки це зупинить шкоду, яку Twitter зазнав через невизначеність закриття угоди з боку Ілона Маска.
Адвокат Маска Ендрю Россман наполягав на тому, що прискорений графік категорично не підходить його команді, адже Макс хоче перевірити кількість спам-акаунтів у Twitter, а на це треба більше часу.
Крім того, Россман звинуватив компанію в тому, що вона продовжує зберігати в таємниці справжні дані про кількість реальних користувачів мережі.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- 9 липня Ілон Маск заявив, що розриває угоду щодо покупки Twitter, оскільки представники соцмережі порушили умови. 13 липня Twitter подала на мільярдера до суду.