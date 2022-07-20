Суд за позовом Twitter призначив прискорений процес розгляду справи проти Ілона Маска

Канцелярський суд штату Делавер (США) ухвалив рішення на користь компанії Twitter Inc. і погодив прискорений судовий розгляд справи про покупку компанії Ілоном Маском, пише CNBC.

Судовий процес призначили на жовтень, він триватиме пʼять днів.

На суді адвокат компанії Білл Савітт стверджував, що швидкий розгляд є обовʼязковим — мовляв, тільки це зупинить шкоду, яку Twitter зазнав через невизначеність закриття угоди з боку Ілона Маска.

Адвокат Маска Ендрю Россман наполягав на тому, що прискорений графік категорично не підходить його команді, адже Макс хоче перевірити кількість спам-акаунтів у Twitter, а на це треба більше часу.

Крім того, Россман звинуватив компанію в тому, що вона продовжує зберігати в таємниці справжні дані про кількість реальних користувачів мережі.