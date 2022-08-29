ЗМІ: На окупованій Херсонщині вбили екснардепа і колаборанта олексія ковальова

На окупованій території Херсонської області вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у «Слузі народу».
Також цю інформацію поширило херсонське видання «Мост», а також депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Виданню «Мост» у правоохоронних органах опосередковано підтвердили інформацію про смерть Ковальова. При цьому видання зазначає, що джерела обережні з твердженнями, оскільки є вірогідність інсценування.
«З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили», — написав Хлань.
- ковальов у 2019 році обрався на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» та був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Після початку широкомасштабної війни ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 8 червня проти нього порушили справу за колабораціонізм. Державне бюро розслідувань заявило, що підконтрольні ковальову підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф. Партія «Слуга народу» виключила його зі своєї фракції і звернулася до Верховної Ради, щоб позбавити ковальова мандата, а також закликала Генпрокуратуру та СБУ якнайшвидше передати справу ковальова до суду та конфіскувати його майно й активи.
- 22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його авто. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що стосовно ковальова була здійснена «певна дія». Пізніше той зʼявився на відео і заявив про «диверсію українських спецслужб».
- 4 липня ковальов в окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства». 6 липня йому повідомили про підозру в державній зраді. Згодом суд обрав йому запобіжний захід. Наразі ковальов у розшуку. За рішенням суду арештували його майно — частки у статутних капіталах трьох юридичних осіб, банківські рахунки та майно компанії «Інтеррадіо» — українського інформаційно-розважального «4 каналу».