Огляд подій 26 серпня: в окупованому Бердянську підірвали колаборанта, а росіяни облаштували в Україні 21 фільтраційний табір

Уночі росіяни девʼять разів обстріляли три райони Дніпропетровщини. Нікопольський район російська армія обстріляла пʼять разів із «Градів» і важкої артилерії. Минулося без руйнувань і постраждалих. У Синельниківському районі під ракетний обстріл потрапили дві громади. В одній є руйнування на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві загорівся ангар з технікою. У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.

Українські військові на півдні за минулу добу знищили 20 росіян і кілька складів боєприпасів. Також завдали ударів по системах протиповітряної оборони окупантів. Крім того, як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, українські військові завдали удару по російських окупантах у тимчасово окупованій Кадіївці. За його словами, там загинули приблизно 200 російських десантників.

ЗСУ вдарили по Дарʼївському мосту через річку Інгулець й атакували гелікоптерами Мі-8 скупчення окупантів та їхньої техніки в районі Високопілля. Дарʼївський міст через річку Інгулець розташований біля села Дарʼївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС. Він сполучає Херсон і Нову Каховку на правому березі Дніпра.

В окупованому Бердянську Запорізької області підірвали колаборанта — «заступника голови ДАІ» олександра колеснікова, від отриманих поранень він помер. Вибух стався біля оздоровчого центру «Криворізький гірник».

Російські війська розгорнули на території окупованої Донеччини щонайменше 21 фільтраційний табір. Усі вони виконують різні функції. Про це йдеться в розслідуванні Єльського університету, проведеному на замовлення Держдепу США. Автори розслідування спілкувалися з багатьма людьми, які пройшли через ці фільтраційні табори, і змогли створити мапу. Знайшли щонайменше 21 табір, чотири з яких були в окупованому Донецьку. Також фільтраційні табори виявили в Єнакієвому, Макіївці, Безіменному, Докучаєвську, Козацькому, Мангуші, Нікольському, Василівці, Новоазовську, Старобешевому, Бугасі та Оленівці. В останній розташована колонія.

Візит місії МАГАТЕ на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію відбудеться наступного тижня. Про це заявили в Міністерстві енергетики. У самому Агентстві хочуть перебувати на станції постійно.

Служба безпеки України повідомила про підозру главі Чеченської республіки рф рамзану кадирову та двом його найближчим поплічникам — даниїлу мартинову та хусейну межидову.