Тексти Війна. Запорізька АЕС уперше в історії відключилась, у Чаплиному завершили пошук загиблих від російського удару, США створять військову місію допомоги Україні. День 184: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 26 серпня 2022 Руйнування після ракетного удару військ росії по Чаплиному (Дніпропетровська область), 25 серпня 2022 року. STR / NurPhoto via Getty Images Почалася сто вісімдесят четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 25 серпня — читайте тут.