ЗСУ на півдні знищили 20 окупантів, склади боєприпасів та російські системи ППО

Українські військові на півдні за минулу добу знищили 20 росіян та кілька складів боєприпасів. Також були нанесені удари по системах протиповітряної оборони окупантів.

Про це пише Оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Протягом доби ЗСУ ліквідували 20 окупантів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98 парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів у Нововоскресенському.