СБУ оголосила про підозру рамзану кадирову та двом його поплічникам

Так, кадиров у лютому-березні 2022 року особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників. Відтак кадирова підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Служба безпеки України повідомила про підозру главі Чеченської Республіки рф рамзану кадирову та двом його найближчим поплічникам — даніілу мартинову та хусейну межидову.

Мартинов — колишній спецпризначенець фсб, зараз відповідає за підготовку особистої охорони кадирова, після того як той відмовився від охорони фсб. 5 березня мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату в Київській області. За його наказами:

За наказами межидова в період з 25 лютого по 13 березня захопили в заручники та утримували в підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля. Серед потерпілих — жінки, люди похилого віку та неповнолітні. Тих полонених, хто, не витримав нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів) і помер, «хоронили» тут же, поблизу будинку.

Мартинов і межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням.