МОЗ: Україна закупила достатню кількість препаратів на випадок аварії на атомних станціях

Україна закупила достатню кількість препаратів для захисту щитовидної залози на випадок аварії на атомних електростанціях, зокрема на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

«Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Усі заклади охорони здоровʼя в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом», — сказав Ляшко.

Він додав, що на обласних складах міністерства також зберігається достатня кількість цього препарату, щоб оперативно доставити його у визначені регіони. Водночас міністр закликав людей не скуповувати в аптеках йодовмісні препарати.

«Скуповувати йодовмісні препарати теж непотрібно, у нас є закуплений препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені. Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі. Це все є. Але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що немає необхідності, або з причини, щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно, коли призначає лікар», — наголосив міністр.