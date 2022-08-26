Працівники Запорізької АЕС готуються відновити живлення двох енергоблоків

Наразі всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Про це інформує пресслужба «Енергоатому».

Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена. Зараз ведуться роботи для підключення енергоблоків № 5 та № 6 Запорізької АЕС до електромережі.

Зауважень до роботи систем безпеки на поточний час немає.