Працівники Запорізької АЕС готуються відновити живлення двох енергоблоків

Наразі всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.
Про це інформує пресслужба «Енергоатому».
Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена. Зараз ведуться роботи для підключення енергоблоків № 5 та № 6 Запорізької АЕС до електромережі.
Зауважень до роботи систем безпеки на поточний час немає.
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