«Уже помстилися». Україна втратила у війні катер «Словʼянськ» і тральщик «Генічеськ»

Офіс президента повідомив про втрату у війні проти росії патрульного катера P190 «Словʼянськ», який США передали Україні у 2019 році, і рейдового тральщика «Генічеськ» — єдиного тральщика у Військово-морських силах ЗСУ.

Про втрату повідомили в релізі про нагородження військовослужбовців у День Незалежності.

Президент особисто вручив нагороду «Хрест бойових заслуг» командиру морського водолазного судна «Нетішин» штаб-старшині Миколі Соколовському, який брав участь у пошуку загиблих з екіпажів «Словʼянська» та «Генічеська», а також пошуку та підйомі артилерійського озброєння та засобів звʼязку.

Директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут написав у Twitter, що обидва бойові кораблі були потоплені під час виконання завдань, але коли саме — не вказав. По них вдарили крилатими ракетами російські літаки, які піднялись з Новофедорівки (окупований Крим).

Чмут додав, що за кораблі вже помстилися, а в коментарі вказав, що частині команд вдалося врятуватися.