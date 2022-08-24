Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону найвищу українську нагороду — орден Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона орденом Свободи. Це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець.

Сьогодні, 24 серпня, Джонсон утретє від початку повномасштабної війни приїхав до Києва, щоб підтвердити свою підтримку та відданість Україні.

«Я маю честь вручити Борису від імені всіх українців орден Свободи. Ця нагорода повністю відображає те, що Борис робив і робить для нашої країни та усієї Європи», — сказав Зеленський на спільній пресконференції та вручив Джонсону нагороду.

Джонсон подякував народу України за таку честь і визнання зусиль Британії.