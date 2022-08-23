Попри загрозу російських ударів, американські дипломати залишаться в Києві

Держдепартамент США не планує зміни у присутності американських дипломатів в Києві та в Україні загалом, попри загрозу російських ракетних ударів найближчими днями.
Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву представника Держдепу.
За його словами, американська сторона вжила додаткових заходів із захисту дипмісії. Дипломати не збираються залишати Київ. При цьому він закликав громадян США покинути Україну негайно, використовуючи наземний транспорт.
- Про загрозу ракетних ударів у День Незалежності України та наступні дні повідомляли українська розвідка, чиновники, західні ЗМІ, моніторингові групи та посольство США.
- У Києві в період із 22 до 25 серпня заборонили проводити масові заходи, мирні збори, мітинги та інші заходи, повʼязані з великим скупченням людей. Подібні заходи запровадили також в інших містах України.
- Президент Зеленський 23 серпня попередив українців про можливі «огидні російські провокації та жорстокі удари» 24 серпня. Він пообіця «потужну відповідь», якщо росіяни посилять обстріли на День Незалежності.