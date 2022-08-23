Попри загрозу російських ударів, американські дипломати залишаться в Києві

Держдепартамент США не планує зміни у присутності американських дипломатів в Києві та в Україні загалом, попри загрозу російських ракетних ударів найближчими днями.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву представника Держдепу.

За його словами, американська сторона вжила додаткових заходів із захисту дипмісії. Дипломати не збираються залишати Київ. При цьому він закликав громадян США покинути Україну негайно, використовуючи наземний транспорт.