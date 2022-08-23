Reuters: Росія готується до ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Україні

У розвідці США вважають, що росія готується до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та державних обʼєктах в Україні.
Про це пише Reuters із посиланням на американського чиновника.
«Ми маємо інформацію про те, що росія посилює зусилля для завдавання ударів по цивільній інфраструктурі та державних обʼєктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури», — сказав він.
За його словами, така інформація ґрунтується на даних американської розвідки, які були понижені в класі секретності.
- Нагадаємо, у Києві у період із 22 до 25 серпня заборонили проводити масові заходи, мирні збори, мітинги та інші заходи, повʼязані із великим скупченням людей. Таке рішення — це своєчасне реагування на ракетні удари росіян по центрах ухвалення рішень, по обʼєктах інфраструктури і оборонної промисловості під час відзначення Дня прапора та Дня Незалежності.
- У Харківській області також вводять тривалу комендантську годину — з вечора 23 серпня до ранку 25 серпня. У Збройних силах України рекомендують українцям бути особливо уважними в ці дні та не нехтувати повітряними тривогами через загрозу ударів з боку рф.