Reuters: Росія готується до ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Україні

У розвідці США вважають, що росія готується до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та державних обʼєктах в Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на американського чиновника.

«Ми маємо інформацію про те, що росія посилює зусилля для завдавання ударів по цивільній інфраструктурі та державних обʼєктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури», — сказав він.

За його словами, така інформація ґрунтується на даних американської розвідки, які були понижені в класі секретності.