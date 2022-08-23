США має інформацію, що росія найближчими днями посилить ракетні удари по Україні — і просить своїх громадян виїхати

Державний департамент США попередив, що має інформацію про те, що росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями.

Заяву 23 серпня оприлюднило американське посольство у Києві.

«Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян США залишити Україну зараз, використовуючи приватні доступні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно. [...] Ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження. Громадяни США мають бути пильними», — додали у Держдепі.

Попереднє схоже попередження від посольства США було 14 липня — після атаки на Вінницю. Тоді в посольстві закликлали громадян уникати великих скупчень людей, масових подій та негайно виїхати з країни.