Зеленський пообіцяв «потужну відповідь», якщо росіяни посилять обстріли на День Незалежності

Президент Володимир Зеленський пообіцяв російській армії «потужну відповідь», якщо вона посилить обстріли 23—24 серпня. Він зазначив, що загроза є, але вона існує постійно з початку вторгнення.

Про це Зеленський заявив на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі зі ЗМІ, пише Укрінформ.

«Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз. Для мене, як для президента, упевнений, як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас — усе це однакове. Там усі наші українці живуть. У Харкові, Запоріжжі. Відповідь така сама буде і в цих містах. Будуть бити нас — будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем, думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше», — пояснив він.

За його словами, наразі Україна має певну розвідувальну інформацію, а українська розвідка працює разом із західними партнерами. Він підкреслив, що загроза ударів з боку росії є постійною.

«Чи можуть вони збільшити кількість цих ударів? Так, вони можуть це зробити на 23—24 число. Це вся інформація, яку я маю. Іншої інформації у мене немає», — зазначив Зеленський.