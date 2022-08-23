Головні події 23 серпня. На Херсонщині підірвали колаборанта ігоря телегіна, а до Києва приїхав президент Польщі

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Уночі російська армія обстріляла місто Словʼянськ Донецької області, особливо гучно було в районі Цілинної. Обійшлося без жертв, але повністю зруйнований житловий будинок. Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області: Криворізький та Нікопольський. У Криворізькому районі росіяни вдарили «Ураганами» по Зеленодольській громаді, загинула 45-річна жінка, її чоловіка госпіталізували. У Нікопольському районі росіяни двічі стріляли по Марганецькій громаді з важкої артилерії, 13 «прильотів». У Марганці постраждали дві жінки — 61 та 63 років, одну з них госпіталізували. Крім того, росіяни обстріляли місто Дніпро, уламки ракет упали на приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.

У Херсонській області українські військові знищили два склади боєприпасів і два командні пункти окупантів. Ідеться про склад з боєприпасами та командний пункт 247 десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також про командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і склад із боєприпасами у Благодатному.

Окупанти в Донецькій області повідомили, що нібито українська артилерія вдарила по адміністрації так званого голови «днр» дениса пушиліна. Снаряд влучив у фасад будівлі, також постраждали праве крило та верхній поверх, у самій будівлі почалася пожежа. Сам пушилін внаслідок удару нібито не постраждав і «перебуває в безпечному місці».

Російські колаборанти повідомили про замах на «заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області» ігоря телегіна — спрацював саморобний вибуховий пристрій, чиновник живий.

Російські війська прицільно і навмисно обстрілюють золовідвали Запорізької теплоелектростанції, щоб здійняти хмари радіоактивного пилу. За даними ГУР, це новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світову спільноту.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обовʼязкову наявність укриттів у новобудовах. Це означає, що забудовники відтепер повинні облаштовувати бомбосховища під час будівництва житла. Крім цього, орган державного архітектурно-будівельного контролю отримає право відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Президент Польщі Анджей Дуда приїхав до Києва. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і взяв участь у засіданні «Кримської платформи». Анджей Дуда назвав свій візит до Києва «днем протесту проти російського імперіалізму».

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна передасть Україні 30 бойових машин піхоти БВП-1. Натомість Німеччина відправить у Словаччину 15 танків Leopard 2A4, необхідну амуніцію та запасні частини.

Україна найближчими тижнями отримає від Німеччини найновіші системи протиповітряної оборони IRIS-T. Раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок казала, що IRIS-T на стадії виробництва і будуть готові до кінця цього літа.