Президент Володимир Зеленський підписав закон про обовʼязкову наявність укриттів у новобудовах. Це означає, що забудовники повинні будуть облаштовувати бомбосховища під час будівництва житла.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту.

Законопроєкт передбачає розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Містобудівна документація повинна включати інформацію про заплановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Крім цього, орган державного архітектурно-будівельного контролю отримає право відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Законопроєкт також передбачає створення і інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають понад 50 людей, та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися понад 100 осіб.

Рада ухвалила відповідний закон на засіданні 19 червня.