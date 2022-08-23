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Війна. Залужний озвучив бойові втрати України, ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, окупанти на Луганщині намагаються провести «загальну мобілізацію». День 181: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. Залужний озвучив бойові втрати України, ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, окупанти на Луганщині намагаються провести «загальну мобілізацію». День 181: онлайн

Згорілий внаслідок російських ударів житловий будинок у Сіверську (Донецька область), 20 серпня 2022 року.

Anatolii Stepanov / Getty Images

Почалася сто вісімдесят перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 22 серпня — читайте тут.