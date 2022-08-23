Тексти Війна. Залужний озвучив бойові втрати України, ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, окупанти на Луганщині намагаються провести «загальну мобілізацію». День 181: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 23 серпня 2022 Згорілий внаслідок російських ударів житловий будинок у Сіверську (Донецька область), 20 серпня 2022 року. Anatolii Stepanov / Getty Images Почалася сто вісімдесят перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 22 серпня — читайте тут.