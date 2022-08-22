Тексти Війна. В Україні загинули вже понад 45 тисяч військових рф, окупанти збільшують кількість крилатих ракет у Чорному морі й бʼють по Одещині та Харкову. День 180: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 22 серпня 2022 Чоловік біля знищеної російської техніки на Хрещатику, 21 серпня 2022 року Oleg Pereverzev / NurPhoto via Getty Images Почалася сто вісімдесята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 21 серпня — читайте тут.