Тексти Війна. У Криму третю добу поспіль працює ППО, на штаб чорноморського флоту рф упав безпілотник, а російська армія обстріляла Вознесенськ. День 179: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 21 серпня 2022 Коза стоїть на уламках зруйнованої будівлі на півдні Миколаєва, 20 серпня 2022 року. Getty Images Почалася сто сімдесят девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 20 серпня — читайте тут.