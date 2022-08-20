Тексти Війна. Представникам бізнесу дозволили виїжджати за кордон, Пентагон оголосив про нову військову допомогу, а в окупованому Криму знову вибухи. День 178: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 20 серпня 2022 Знищена російська техніка у Миколаївській області, 19 серпня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Почалася сто сімдесят восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 19 серпня — читайте тут.