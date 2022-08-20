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Війна. Представникам бізнесу дозволили виїжджати за кордон, Пентагон оголосив про нову військову допомогу, а в окупованому Криму знову вибухи. День 178: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. Представникам бізнесу дозволили виїжджати за кордон, Пентагон оголосив про нову військову допомогу, а в окупованому Криму знову вибухи. День 178: онлайн

Знищена російська техніка у Миколаївській області, 19 серпня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Почалася сто сімдесят восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 19 серпня — читайте тут.