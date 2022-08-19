Тексти Війна. Розвідка попереджає про можливий теракт на ЗАЕС, фонд Притули придбав для ЗСУ космічний супутник, а у Севастополі та Керчі пролунали вибухи. День 177: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 19 серпня 2022 Пожежник стоїть біля зруйнованого російськими ракетами палацу «Залізничник» у Харкові, 18 серпня 2022 року. Getty Images Почалася сто сімдесят сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 18 серпня — читайте тут.