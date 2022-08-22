США виступили проти повної заборони на видачу віз росіянам

Сполучені Штати не підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити видачу віз усім росіянам.

Про це пише «Голос Америки».

В Державному департаменті США висловились проти такої заборони. «США не хотіли б закривати всі шляхи втечі до безпеки для російських дисидентів або тих, хто може стати жертвами порушень прав людини», — заявив представник Держдепу відповідаючи на питання преси в понеділок. В американському дипломатичному відомстві наголосили, що потрібно відокремлювати дії російського уряду та його політику в Україні від російського народу.

В Держдепі також нагадали про візові санкції, які США, союзники та партнери запровадили проти кремлівських посадовців та тих, хто їм допомагає. Понад пʼять тисяч осіб підпали під візові обмеження США з 24 лютого 2022 року у відповідь на вторгнення росії до України.