Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд росіянам

Президент Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд для всіх росіян та запровадити повне ембарго на російські енергоносії.

Про це він заявив у інтервʼю The Washington Post.

Зеленський підкреслив, що «найголовніші санкції — це закрити кордони, бо росіяни забирають чужу землю». За його словами, росіяни повинні «жити в ізоляції, поки не змінять свою філософію».

«Усі росіяни, хто б ким не був… нехай їдуть до росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: «Ця війна не має до нас ніякого стосунку. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?» Може. Населення обрало цю владу, і воно з нею не бореться, не сперечається», — підкреслив Зеленський.