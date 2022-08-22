Китай вирішив викликати штучні дощі, щоб врятувати врожай від посухи

Влада Китаю вирішила використати хімікати для створення дощу, щоб захистити врожай від посухи.

Про це повідомляє Associated Press.

Цього року у країні трапилося найспекотніше та найпосушливіше літо за 61 рік спостережень. У провінції Сичуань минулого тижня закрили заводи, щоб заощадити електроенергію для домоволодінь — попит на кондиціонери різко зріс, бо температура сягала 45 °С. Також влада заявила, що 819 000 людей у їхній провінції відчувають нестачу питної води.

Уряд Хубея 20 серпня оголосив надзвичайний стан у звʼязку з посухою та заявив, що виділить допомогу на випадок стихійного лиха.

Через спеку посіви вʼянуть, а водойми обміліли наполовину від нормального рівня. Тож влада країни наважилася на екстрені заходи, щоб «забезпечити осінній врожай зерна», який становить 75% від загального річного збору у Китаї.

Китайці спробують збільшити кількість опадів, засіявши хмари хімікатами та обприскавши посіви реагентом, що утримує воду, щоб обмежити випаровування.

Якщо врятувати урожай зерна у Китаї не вдасться, попит на імпорт посилиться. А це, своєю чергою, може збільшити інфляцію у США та Європі.