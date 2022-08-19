Reuters: Половина бойових літаків Чорноморського флоту рф вийшла з ладу після вибухів на авіабазі в Криму

Через вибухи на авіабазі поблизу міста Саки в окупованому Криму, які сталися 9 серпня, понад половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту росії вийшли з ладу.
Про це Reuters повідомив анонімний західний чиновник.
Посадовець сказав, що Україна зараз послідовно досягає «кінетичних ефектів» глибоко в тилу російських військ, і це суттєво підриває матеріально-технічну підтримку росіян та здійснює «значний психологічний вплив на російське керівництво».
«Наразі ми оцінюємо, що події на аеродромі 9 серпня вивели з експлуатації понад половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту», — сказав чиновник.
- 9 серпня пролунали вибухи на авіабазі в Новофедорівці, що під Саками. Там вибухи знищили боєприпаси й авіацію Чорноморського флоту рф. The Washington Post писало, що вибухи могли влаштувати українські спецпризначенці.
- 12 серпня розвідка Міністерства оборони Великої Британії заявила, що вибухи на авіабазі в Криму знищили або серйозно пошкодили п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 і три багатоцільові винищувачі Су-30.