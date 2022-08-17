Туреччина спростувала заяву росії про контракт на поставку ракет С-400

Агентство оборонних закупівель Туреччини спростувало повідомлення москви про підписання угоди щодо закупівлі ракет С-400.

Про це повідомляє Bloomberg.

Напередодні росія заявила, що підписала контракт на постачання Туреччині додаткових ракет протиповітряної оборони. За словами голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва рф, документ передбачає виробництво в Туреччині компонентів російської системи С-400.

Агентство оборонних закупівель Туреччини заперечило факт підписання цієї угоди та заявило, що з моменту підписання початкового контракту у 2017 році жодних змін не було.