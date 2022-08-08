FT: Євросоюз може ввести санкції проти Туреччини за співпрацю з росією

У Європейському Союзі обговорюють можливість запровадити санкції проти Туреччини, якщо вона допомагатиме росії обходити західні обмеження.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

У ЄС занепокоєні посиленням співпраці між Туреччиною та рф, які заявляють про нарощування товарообігу та партнерства в інших сферах. Джерела зазначають, що офіційних перемовин щодо санкцій поки не було, але в Брюсселі «дедалі пильніше стежать за турецько-російськими відносинами». Також ЄС розглядає можливість тиску на західні компанії та банки, щоб примусити їх піти з турецького ринку, якщо там і далі допомагатимуть рф.

Наразі єдності серед країн-членів ЄС немає, до того ж багато держав не хочуть втрачати доступ до ринку Туреччини. Водночас для турків це може стати серйозним ударом, оскільки їхня економіка сильно страждає від високої інфляції.

Також джерела видання пишуть про те, що Туреччину попередили про такі плани Заходу через її зближення з росією. США погрожували ввести проти неї вторинні санкції за допомогу рф. Однак поки що Туреччину це не зупиняє від співпраці, зокрема і в банківській сфері.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже анонсував розвиток на території країни російської платіжної системи «Мир», яка нібито має полегшити життя російським туристам. Але в Європі такі заяви сприйняли вкрай насторожено, оскільки це створить можливість обходити західні фінансові санкції.