WP: Росія звернулась до Туреччини по допомогу обійти санкції

Росія звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій, які проти неї запровадили через війну в Україні.

Про це 5 серпня пише американська газета The Washington Post із посиланням на інформацію від української розвідки.

Російська пропозиція, яку перехопили перед зустріччю двох лідерів країн, вказує на те, що рф сподівається, що Туреччина погодиться на пропозиції, які допоможуть їй уникнути санкційних обмежень у банківському, енергетичному та промисловому секторах.

Пропозиція закликає уряд Ердогана дозволити росії купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах — крок, який, на думку економістів, може допомогти приховати походження експорту після нафтового ембарго Європейського Союзу, яке повністю набуде чинності наступного року. Росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків, що, на думку економістів та експертів щодо санкцій, було б кричущим порушенням західних санкцій, і щоб російським промисловим виробникам можна було працювати у вільних економічних зонах у Туреччині.