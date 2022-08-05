Ердоган та путін домовились, що Туреччина буде платити за газ у рублях

Президент росії володимир путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про часткову оплату російського газу в рублях. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на віцепремʼєра рф олександра новака.
«Важлива складова була, обговорювалися постачання газу до Туреччини, який у досить великому обсязі постачається — 26 мільярдів кубометрів щорічно. У процесі переговорів президенти домовилися про те, що ми починаємо частково постачання газу та оплату в рублях», — заявив новак за підсумками зустрічі путіна та Ердогана в Сочі.
Новак зазначив, що рф та Туреччина говорять про поступовий перехід на розрахунки в національних валютах.
Крім цього, путін та Ердоган обговорили також фінансово-банківський сектор економіки і «досягли великих угод».
«Сьогодні ми, по суті, виконували поставлене президентами завдання щодо виходу на торговельний оборот у 100 мільярдів доларів та щодо спрощення тих процедур, які дозволяють нашому бізнесу спілкуватися», — заявив новак.
- 31 березня путін підписав указ, згідно з яким від 1 квітня 2022 року «недружні країни» зобовʼязані оплачувати газ у російських рублях, інакше поставок не буде. Згідно з новим російським механізмом, європейські компанії продовжать платити Газпромбанку за свій імпорт у євро, гарантуючи, що вони не порушать режим санкцій. Потім цей Газпромбанк, який не перебуває під санкціями ЄС, на їхнє прохання конвертує депозити в євро в рублі для подальшого платежу. Польща, Болгарія, Фінляндія та Нідерланди вже відмовилися від цих умов.