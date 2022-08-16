На Київщині знайшли тіло чоловіка, якого розстріляли росіяни. Разом із ним загинули дружина та син

На Київщині на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця знайшли тіло ще одного вбитого під час окупації українця.

Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов.

У кінці лютого окупанти тут розстріляли машину з родиною, яка намагалася евакуюватися. На місці загинули 58-річний чоловік, його дружина та 17-річний син. Його пʼятирічна дочка Анастасія отримала кульове поранення голови, але її дивом вдалося врятувати.

Тіла дружини і сина знайшли на початку квітня. Тіло чоловіка лише зараз — 15 серпня.