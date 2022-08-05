На Київщині в колодязі знайшли тіло чоловіка. Імовірно, він став жертвою окупантів

У Київській області, на Житомирській трасі неподалік села Березівка в технічному колодязі, заповненому водою, знайшли тіло чоловіка.
За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, після огляду тіла поліцейські встановили, що чоловік загинув наприкінці лютого або на початку березня, коли частина населених пунктів області була під окупацією військ росії.
- У Київській області досі продовжують знаходити загиблих під час окупації. У кінці липня знайшли тіло чоловіка, який мав сліди тортур. Тіло виявили поруч із покинутими позиціями російських військових.
- 12 липня в селі Блиставиця знайшли тіло ще одного мирного мешканця, якого вбили російські окупанти. Тіло було в окопах росіян.