На Київщині в колодязі знайшли тіло чоловіка. Імовірно, він став жертвою окупантів

У Київській області, на Житомирській трасі неподалік села Березівка в технічному колодязі, заповненому водою, знайшли тіло чоловіка.

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, після огляду тіла поліцейські встановили, що чоловік загинув наприкінці лютого або на початку березня, коли частина населених пунктів області була під окупацією військ росії.