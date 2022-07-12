У Бучанському районі Київщини знайшли тіло ще одного вбитого росіянами цивільного

У селі Блиставиця Київської області поліцейські знайшли тіло ще одного мирного мешканця, якого вбили російські окупанти.

Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Тіло вбитого виявили в окопах росіян у Бучанському районі. Людину поховали в лісі. Вбитий чоловік був у цивільному одязі.

Поліцейські оглянули тіло та скерували його на судово-медичну експертизу.