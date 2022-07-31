У Київській області знайшли тіло ще одного закатованого росіянами цивільного

У селі Нове Залісся Бучанського району Київської області поліцейські знайшли тіло ще одного закатованого росіянами мирного мешканця.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Тіло виявили поруч із покинутими позиціями російських військових. Руки загиблого були звʼязані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він був намотаний і на шию загиблого.

За словами очільника поліції Київщини, усе вказує на те, що перед смертю чоловіка душили.