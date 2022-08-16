Тільки після закінчення воєнного стану. Президент відповів на третю петицію про виїзд чоловіків за кордон

Володимир Зеленський відповів на вже третю петицію з проханням скасувати обмеження на виїзд за кордон для чоловіків 18—60 років, які не мають військового досвіду.

Президент наголосив, що скасування цих обмежень можливе тільки після закінчення воєнного стану в країні.

У своїй відповіді президент наголосив, що за Конституцією захист суверенітету і територіальної цілісності держави — це справа та обовʼязок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи.

«Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється також і військовозобовʼязаними, які не мають військового досвіду і раніше не проходили військової служби, але пройшли підготовку в навчальних військових частинах», — наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що українці в запасі, яких не призвали під час мобілізації, «можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер».

Президент також звернувся до премʼєра Дениса Шмигаля з проханням «опрацювати поставлені в електронній петиції питання».