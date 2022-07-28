Третя петиція про виїзд чоловіків за кордон набрала 25 тисяч голосів. Перші дві президент відхилив

Електронна петиція із закликом до президента зняти обмеження на виїзд за кордон для чоловіків 18—60 років без військового досвіду набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне Володимир Зеленський.

Авторка ініціативи Юлія Булавіна вважає, що «воювати повинні боєздатні громадяни», мовляв, після 24 лютого в Україну повернулися понад 110 тисяч чоловіків, до Тероборони записалися понад 100 тисяч добровольців, до Інтернаціонального легіону — 20 тисяч, до ЗСУ — понад 230 тисяч і ще є понад 165 тисяч працівників МВС.

Загалом є 625 тисяч «підготовлених людей», каже Булавіна і додає, що ці люди здебільшого пройшли навчання, вміють поводитися зі зброєю і мають належний рівень фізичної та психічної підготовки.

На її думку, «безліч айті-, соц-, креативних, технічних та інших фахівців можуть воювати на інформаційному фронті та бути кориснішими, працюючи за кордоном». Таким чином вони зможуть допомагати біженцям і підтримувати армію.