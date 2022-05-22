Зеленський заявив, що на сході щодня можуть гинути до 100 українських військових

Президент Володимир Зеленський заявив, що щоденно на сході можуть гинути від 50 до 100 українських військових.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зеленського спитали про петицію щодо можливості чоловікам виїжджати з країни, яка набрала 25 тисяч підписів на сайті президента і має бути розглянута.

«Я не знаю, до кого має бути адресована ця петиція. Може, до мене. А можливо її варто адресувати батькам, які втратили своїх синів, котрі ціною життя захистили ту чи іншу область, те чи інше місто? І ви знаєте, що у більшості своїй не свої міста, де вони народились. Коли сьогодні від 50 до 100 людей на день можуть гинути на найскладнішому напрямку, на сході… Вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі», — сказав глава держави.

Зеленський також додав, що за законом він має певну кількість часу, щоб відповісти на петицію.