Суд зобовʼязав Twitter надати Ілону Маску документи колишнього керівника соцмережі

Суд штату Делавер наказав Twitter зібрати, переглянути та надати Ілону Маску документи від колишнього генерального директора відділу споживчих товарів Кайвона Бейкпура.
Про це пише Reuters.
Кайвон Бейкпур звільнився з Twitter після того, як у квітні Маск погодився придбати компанію. Ілон Маск у своїх судових позовах описував його як ключову фігуру в підрахунку кількості фейкових акаунтів на платформі.
Суддя Каталін Маккормік відмовила Маску в запиті на доступ до 21 людини, яка має доступ до відповідної інформації. Минулого тижня команда юристів бізнесмена написала Маккормік листа з проханням зобовʼязати Twitter передати імена співробітників, щоб допитати їх.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов.
- 7 серпня Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати. Вони сперечатимуться про відсоток ботів у соцмережі. «Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня <5% фальшивих чи спамерських користувачів», — написав Маск.
- Суд призначив на 17 жовтня початок розгляду позову Twitter проти Маска, в якому компанія вимагає зобовʼязати бізнесмена завершити її покупку.