Держспецзвʼязку і Мінкультури розглянуть можливість повернути в ефір «Еспресо», «5 канал» та «Прямий»

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації (Держспецзвʼязку) розглянути можливість повернути у цифровий ефір українські телеканали «Еспресо», «5 канал» та «Прямий».
Про це йдеться у відповіді на петицію з відповідним проханням.
Шмигаль нагадав, що Рада національної безпеки та оборони 18 березня ухвалила рішення про єдину інформполітику, схваливши цілодобовий марафон «Єдині новини #UAРазом». Це рішення реалізовує Концерн радіомовлення радіозвʼязку та супутникового звʼязку.
«З огляду на суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики доручено додатково опрацювати їх та про результати вас поінформувати», — йдеться у відповіді на петицію.
- 4 квітня телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» заявили у відкритому листі, що Концерн радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення вимкнув їхнє мовлення. Журналісти каналів заявили, що рішення було прийнято Офісом президента. Вони вважають його незаконним, оскільки «не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ уночі відключати телеканали від мовлення». Нацрада з телерадіомовлення тоді жодного рішення не публікувала.
- Державна служба спеціального звʼязку пояснила, що вимкнула з цифрового ефіру телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» на виконання рішення РНБО.
- У Офісі президента заявили, що ці телеканали, які відносять до пулу Петра Порошенка, вимкнули через «нарцисизм» пʼятого президента України.