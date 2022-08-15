Держспецзвʼязку і Мінкультури розглянуть можливість повернути в ефір «Еспресо», «5 канал» та «Прямий»

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації (Держспецзвʼязку) розглянути можливість повернути у цифровий ефір українські телеканали «Еспресо», «5 канал» та «Прямий».

Про це йдеться у відповіді на петицію з відповідним проханням.

Шмигаль нагадав, що Рада національної безпеки та оборони 18 березня ухвалила рішення про єдину інформполітику, схваливши цілодобовий марафон «Єдині новини #UAРазом». Це рішення реалізовує Концерн радіомовлення радіозвʼязку та супутникового звʼязку.

«З огляду на суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики доручено додатково опрацювати їх та про результати вас поінформувати», — йдеться у відповіді на петицію.