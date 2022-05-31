Радник голови Офісу президента Подоляк пояснив, чому «5 канал», «Прямий» та «Еспресо» вимкнули з цифрового ефіру

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «5 канал», «Прямий» та «Еспресо», які відносять до пулу Петра Порошенка, вимкнули з цифрового ефіру через «нарцисизм» пʼятого президента України. Про це Подоляк сказав в інтервʼю LB Live.

«Це питання Радбезу, це питання єдиної інформаційної політики держави під час війни», — зазначив він.

За словами Подоляка, частково ці канали транслювали національний телемарафон, а частково — людину, яка дуже закохана в себе. І не дуже зрозуміло, навіщо під час війни всю цю самозакоханність і власні наративи (оскільки Порошенко є опосередкованим власником відповідних каналів) продавати в рамках єдиного інформаційного ефіру.

«У нас багато нарцисів, я розумію, у нас політика побудована на нарцисизмі як такому, ми продаємо часто нарцисів. Це питання знову ж таки якості інформаційного простору країни», — додав він.

Подоляк зазначив, що просто продавати себе, тому що ти хочеш монетизуватись на певному рівні, — це одна справа. Це непрофесійно, але це маленька шкода.

«А інша справа — коли ти досі не можеш змиритись із тим, що ти програв. І для того, щоб якось підсвідомо компенсувати це, ти можеш вдаватися до будь-яких руйнівних інформаційних технологій», — підкреслив він.