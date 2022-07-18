«Прямий» і «5 канал» просять віддати їм час каналів Ріната Ахметова у телемарафоні

Телеканали «Прямий» та «5 канал» звернулися до Ради національної безпеки і оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із запитом віддати їм часовий слот у телемарафоні «Єдині новини», який може звільнитися після припинення участі у ньому телеканалів холдингу «Медіа Група Україна».

Свою заяву канали опублікували на сайтах.

«Співробітники, журналісти та редакційні колективи «Прямого» і «5 каналу» вкотре висловлюють свою готовність долучитися до виробництва контенту та ефірів телемарафону», — йдеться у заяві.

Канали нагадали, що 19 березня керівництво ТОВ «Вільні медіа» звернулося до Нацради, РНБО і Мінкультури із проханням надати частину ефірного часу в національному марафоні та ввести їх до складу редакційної групи, проте цього не сталося. Телеканалам заявили про відсутність вільного слоту, а 4 квітня виключили з цифрового мовлення.

У «Прямому» і «5 каналі» заявили, що «жоден чиновник досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося». Наразі канали хочуть зайняти вільні слоти після припинення участі у марафоні медіагрупи «Україна».