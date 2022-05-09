Держспецзв’язку: канали «Прямий», «5 канал» та «Еспресо» вимкнули на виконання рішення РНБО

Державна служба спеціального звʼязку пояснила, чому вимкнула з цифрового ефіру телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» — на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про трансляцію спільного марафону.
Про це йдеться у відповідь на запит «Детектор медіа», яку надали 9 травня.
«Детектор медіа» запитував, хто конкретно ухвалив рішення про відключення цифрового ефіру трьох каналів і як це рішення мотивоване. У Держспецзвʼязку послались на рішення Ради національної безпеки від 18 березня про те, що в умовах воєнного стану буде єдина інформаційна політика — спільний телемарафон «Єдині новини». Телеканали «Еспресо», «Прямий» та «5 канал» у перші дні війни не транслювали спільний марафон, а продовжили власне мовлення в режимі інформаційного марафону, але незабаром почали робити вставки і з марафону.
«Концерн виконує це рішення: на всіх наявних частотах мовлення відповідно до встановленого графіку мовлення триває трансляція телемарафону «Єдині новини», — йдеться у відповіді Держспецзв’язку.
Перед цим глава Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що ніякого закриття каналів немає та запропонував їм повертатись до марафону.
- У понеділок, 4 квітня, телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» заявили у відкритому листі, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення вимкнув їхнє мовлення. Після відключення від цифрового мовлення трансляція каналів триває в інтернеті, на супутнику, на частині ОТТ-платформ та в кабельних мережах. Журналісти каналів заявили, що рішення було прийнято Офісом президента. Вони вважають його незаконним, оскільки «не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ уночі відключати телеканали від мовлення». Журналісти вимагають негайно відновити мовлення.
- Нацрада з телерадіомовлення жодного рішення не публікувала. Президент Володимир Зеленський і його Офіс на заяву поки не відреагували, але перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що з каналами була «непроста розмова» і не було до кінця розуміння, що марафон — це обʼєднуючий формат, і з їхнього боку була позиція, що частина в марафоні, а частину контенту все одно будуть показувати свою.