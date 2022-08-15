Верховна Рада схвалила закон про «митний безвіз» з ЄС

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 7420 про зміни до Митного кодексу, які необхідні для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом.

Як повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк, за це проголосували 275 депутатів.

Цим законом передбачено приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту і Нової компʼютеризованої транзитної системи NCTS. Як зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, цей закон наближає українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу. Він вдосконалює чинні норми в частині спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів.

Зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці, що прискорить її проходження та зменшить корупційні ризики.

Для українського бізнесу «митний безвіз» — це одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами, можливість відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали (для авторизованих підприємств), а також дія українських фінгарантій ще у 35 країнах світу.