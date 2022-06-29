Україна та ЄС підписали угоду про «транспортний безвіз»

Україна та Європейський Союз підписали угоду про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень («транспортний безвіз»).

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Тепер наші автоперевізники рівні з усіма своїми колегами у ЄС», — написав Найєм. Угода звільняє українських автоперевізників від отримання дозволів на перетин кордону з ЄС. Крім того, тепер у Євросоюзі визнаватимуться видані в Україні водійські права.

За словами Наєма, кількість вантажних перевезень значно збільшиться. Він прогнозує, що вона буде у 5—7 разів більшою, аніж до війни.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль додав, що угода про вантажні автомобільні перевезення разом з рішенням ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають українському бізнесу економію в десятки мільйонів доларів, а також відкривають для української продукції широкі можливості на європейських ринках.