Україна та ЄС підписали угоду про «транспортний безвіз»

Україна та Європейський Союз підписали угоду про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень («транспортний безвіз»).
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
«Тепер наші автоперевізники рівні з усіма своїми колегами у ЄС», — написав Найєм. Угода звільняє українських автоперевізників від отримання дозволів на перетин кордону з ЄС. Крім того, тепер у Євросоюзі визнаватимуться видані в Україні водійські права.
За словами Наєма, кількість вантажних перевезень значно збільшиться. Він прогнозує, що вона буде у 5—7 разів більшою, аніж до війни.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль додав, що угода про вантажні автомобільні перевезення разом з рішенням ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають українському бізнесу економію в десятки мільйонів доларів, а також відкривають для української продукції широкі можливості на європейських ринках.
- 21 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 7420 про зміни до Митного кодексу. Вони необхідні для того, щоб Україна оформила «митний безвіз» із Європейським Союзом. «Митний безвіз» передбачає, що українські експортери товарів до Європи зможуть робити це значно швидше, не затримуючись на митницях і не оформлюючи додаткові документи. Фактично вони зможуть оформити транзитні декларації в Україні та безперешкодно їхати з ними до Євросоюзу.